Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение

Ватиканская Дикастерия доктрины веры заявила, что транссексуалы могут принимать крещение в Римско-католической церкви и выступать в роли крёстных родителей и свидетелей на свадьбе. Об этом сообщает Vatican News.

«Транссексуал может принять крещение на тех же условиях, что и другие верующие», — заявили в Ватикане.

При этом уточняется, что сделать это можно в случае, если нет ситуации, при которой существует риск возникновения «публичного скандала или дезориентации верующих».

Ранее Минюст и Минобороны Украины выступили в поддержку законопроекта о легализации в стране однополых браков.