Госдеп не ответил на вопрос о выдаче виз делегации России для саммита АТЭС

«Мы переадресуем вас к правительству России по всем вопросам относительно предстоящей поездки российских представителей», — сообщили в ведомстве.

Также в США не стали пояснять возможную подачу представителями РФ заявлений на выдачу визы, пояснив, что эти сведения конфиденциальны.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Россия будет представлена на встрече в Сан-Франциско всех лидеров АТЭС должным образом. До этого старший представитель государственного департамента по АТЭС Мэтт Мюррэй сообщил, что Вашингтон пригласил всех членов АТЭС к участию в саммите в ноябре в Сан-Франциско, включая и Россию.