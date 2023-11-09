Госдеп не ответил на вопрос о выдаче виз делегации России для саммита АТЭС
Государственный департамент США переадресовал в правительство РФ вопрос о том, кто будет выступать от лица РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. При этом Вашингтон не прокомментировал тему выдачи представителям России виз, пишет РИА Новости.
«Мы переадресуем вас к правительству России по всем вопросам относительно предстоящей поездки российских представителей», — сообщили в ведомстве.
Также в США не стали пояснять возможную подачу представителями РФ заявлений на выдачу визы, пояснив, что эти сведения конфиденциальны.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Россия будет представлена на встрече в Сан-Франциско всех лидеров АТЭС должным образом. До этого старший представитель государственного департамента по АТЭС Мэтт Мюррэй сообщил, что Вашингтон пригласил всех членов АТЭС к участию в саммите в ноябре в Сан-Франциско, включая и Россию.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук проинформировал, что вопрос участия российской делегации после введения США и Европой новых санкций в саммите АТЭС в Сан-Франциско под вопросом.