В Венгрии прокомментировали переговоры о вступлении Украины в ЕС

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз являются несвоевременными, поскольку в стране не соблюдается свобода слова и СМИ и не проводятся выборы. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

По его словам, постановление Еврокомиссии о невыполнении Украиной условий для членства ЕС является верным. Особенно это видно в сфере соблюдения прав национальных меньшинств.

«На Украине война, поэтому мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят», — сказал Сийярто.

В связи с этим он назвал абсурдным «принятие решений ЕК, евроинститутами и странами-членами союза о работе институтов верховенства права» в стране. Также Сийярто отметил, что на этом фоне Венгрия «не считает своевременными какие-либо дальнейшие шаги в отношении переговоров о вступлении Украины в ЕС».