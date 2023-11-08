В Венгрии прокомментировали переговоры о вступлении Украины в ЕС
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз являются несвоевременными, поскольку в стране не соблюдается свобода слова и СМИ и не проводятся выборы. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».
По его словам, постановление Еврокомиссии о невыполнении Украиной условий для членства ЕС является верным. Особенно это видно в сфере соблюдения прав национальных меньшинств.
«На Украине война, поэтому мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят», — сказал Сийярто.
В связи с этим он назвал абсурдным «принятие решений ЕК, евроинститутами и странами-членами союза о работе институтов верховенства права» в стране. Также Сийярто отметил, что на этом фоне Венгрия «не считает своевременными какие-либо дальнейшие шаги в отношении переговоров о вступлении Украины в ЕС».
Ранее стало известно, что ЕК выступила с предложением начать переговоры о присоединении к Евросоюзу с Украиной и Молдавией. Данные действия там объяснили выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.