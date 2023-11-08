Белый дом отказался подтвердить встречу Байдена и Си Цзиньпина

Карин Жан-Пьер о встрече лидеров США и КНР: мне нечего подтвердить
Соединенные Штаты пока не готовы с уверенностью подтвердить встречу лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, признала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».
В последние месяцы пресса США постоянно пишет о саммите АТЭС в Сан-Франциско. Повышенный интерес к мероприятию вызван тем, что на него приглашены главы государств и правительств ведущих региональных держав, в том числе, Китая.
Журналисты попросили пресс-секретаря уточнить, состоится ли на саммите встреча Байдена и Си Цзиньпина.
«Мне нечего подтвердить здесь и сейчас», — заявила Карин Жан-Пьер.
Пресс-секретарь пообещала, что в ближайшие дни сообщить больше информации по этому вопросу.
Ранее Жан-Пьер сообщила, что американский лидер с нетерпением ждет встречи с американским коллегой. Она пояснила, что встреча согласована и уже ведется ее подготовка.