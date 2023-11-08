Белый дом отказался подтвердить встречу Байдена и Си Цзиньпина

В последние месяцы пресса США постоянно пишет о саммите АТЭС в Сан-Франциско. Повышенный интерес к мероприятию вызван тем, что на него приглашены главы государств и правительств ведущих региональных держав, в том числе, Китая.

Журналисты попросили пресс-секретаря уточнить, состоится ли на саммите встреча Байдена и Си Цзиньпина.

«Мне нечего подтвердить здесь и сейчас», — заявила Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь пообещала, что в ближайшие дни сообщить больше информации по этому вопросу.