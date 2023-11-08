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Гутерриш поддержал власть Палестины в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал установление новой палестинской власти в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Гутерриш поддержал власть Палестины в Газе
© globallookpress.com

Такое заявление Гутерриш сделал во время конференции. «Полагаю, что есть наиболее благополучный сценарий и нам следует постараться добиться его. Важно дать надежду палестинскому народу. С моей точки зрения, лучшим сценарием было бы, чтобы после окончания военной операции, палестинские власти — надеюсь, обновленные палестинские власти, смогли обрести политический контроль в Газе», — заявил он.

При этом генсек подчеркнул, что этот вопрос нужно обсуждать с жителями Палестины и Израиля. «Затем это стало бы отправной точкой для серьезных переговоров о решении на основе сосуществования двух государств. Потому что иногда, я считаю, что ужаснейшие трагедии становятся возможностью. Ничего не решалось, палестинцы теряли надежду. Может быть, эта ужасная ситуация может создать возможность для создания движения в сторону решения на основе сосуществования двух государств», — добавил Гутерриш.

Ранее Гутерриш оценил вероятность возобновления зерновой сделки.

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