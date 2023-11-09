Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с ХАМАС

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби признал, что США контактируют с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Вашингтон стремится добиться освобождения захваченных заложников, сообщает ТАСС.

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«У нас есть способ поддерживать связь с ХАМАС. Мы используем этот способ. И мы делаем все возможное, чтобы эти люди (заложники — прим. «Ленты.ру») воссоединились со своими семьями», — заявил представитель американской администрации.

Он добавил, что США не намерены размещать своих военных в секторе Газа и отдавать им приказ об освобождении заложников.