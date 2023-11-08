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Кирби: Байден все еще верит в успех ВСУ на поле боя

Президент Соединенных Штатов Джо Байден по-прежнему верит в том, что контрнаступление ВСУ может увенчаться успехом, рассказал на брифинге представитель Белого Дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Кирби рассказал о вере Байдена в победу Киева на поле боя
© globallookpress.com

По данным агентства, журналисты попросили рассказать Кирби о текущей позиции Белого дома в отношении конфликта на Украине. В частности, они поинтересовались тем, верит ли американский лидер в возможность ВСУ вернуть под свой контроль утраченные территории, на фоне провала контрнаступления.

«Украинцы первыми скажут, что они не достигают того прогресса в контрнаступлении, которого хотели бы», — отметил представитель Белого дома.

Кирби уточнил, что Байден по-прежнему верит в то, что украинские войска смогут вернуть контроль над территориями. Он добавил, что вера президента в успех ВСУ «абсолютна».

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