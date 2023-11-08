НАТО обсуждает с Украиной права венгерского нацменьшинства

«Это обсуждалось уже не раз. Для этого у нас также есть Совет НАТО-Украина, на котором обсуждаются, в том числе важные для союзников вопросы, как реформы на Украине и права национальных меньшинств. Я также неоднократно поднимал вопрос прав меньшинств с украинским руководством. <...> Я уверен, что опасения могут быть устранены путем диалога между Украиной и союзниками», — заявил Столтенберг.