Белый дом не подтвердил, что Байден предложил Нетаньяху трехдневную паузу в боях

Белый дом не подтвердил данные о том, что президент США Джо Байден якобы предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на три дня приостановить боевые действия в секторе Газа с целью освобождения части заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС.

"Я не могу подтвердить эти сообщения", - заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Кирби, представители американской администрации "во всех беседах" с израильским руководством "указывают на преимущества гуманитарных пауз".

"Кроме того, главы дипведомств G7 также поддержали эту идею", - отметил Кирби.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге отказался уточнить, паузу или паузы какой продолжительности запрашивают у Израиля Соединенные Штаты.

Как следует из заявления, распространенного по итогам встречи глав дипведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, которая прошла в Токио, страны Группы семи (G7) считают необходимым оказание гуманитарной помощи населению сектора Газа, включая обеспечение гуманитарных коридоров и пауз.