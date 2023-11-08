Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль за севером Газы, рассказал представитель Армии обороны Израиля. Об этом пишет РИА «Новости».

«ХАМАС потеряло контроль над севером Газы», — подчеркнул представитель.

По его словам, свыше 50 тысяч жителей северной части сектора перешли на юг анклава.

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке в очередной раз разгорелся в начале октября.

Бойцы ХАМАС после тщательной подготовки нанесли массированный удар по военной и гражданской инфраструктуре Израиля, временно захватили ряд населенных пунктов. Летчики и артиллеристы ЦАХАЛ в ответ на действия боевиков движения ударили по сектору Газа.

В ходе конфликта погибли несколько тысяч гражданских лиц, десятки тысяч получили ранения.