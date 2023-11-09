Блинкен рассказал о желаемом управлении сектором Газа

По его словам, пока нет подробностей, как такая договоренность может быть реализована, это не будет решением в ближайшем будущем. При этом восстановление власти Палестинской автономии, которая управляет частями Западного берега, будет нелегким делом, даже если Израилю удастся положить конец правлению ХАМАС, заявил он.