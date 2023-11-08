Раскрыта тема встречи глав США и КНР на саммите АТЭС

«Байден и Си Цзиньпин готовятся объявить о возобновлении военных контактов между двумя странами, когда они встретятся в кулуарах саммита АТЭС в конце этого месяца», — сказали собеседники портала.

По их данным, о готовности восстановить каналы связи между Минобороны двух стран Вашингтону дал понять глава МИД КНР Ван И в ходе своего недавнего визита в США.