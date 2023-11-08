Раскрыта тема встречи глав США и КНР на саммите АТЭС
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин готовятся объявить о возобновлении контактов военных ведомств двух стран на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.
«Байден и Си Цзиньпин готовятся объявить о возобновлении военных контактов между двумя странами, когда они встретятся в кулуарах саммита АТЭС в конце этого месяца», — сказали собеседники портала.
По их данным, о готовности восстановить каналы связи между Минобороны двух стран Вашингтону дал понять глава МИД КНР Ван И в ходе своего недавнего визита в США.
Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 11-17 ноября. Встреча Байдена и Си Цзиньпина запланирована на 15 ноября.
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