В ХАМАС назвали условие освобождения заложников
Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС — группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" — заявило, что может освободить удерживаемых им заложников лишь в рамках сделки по их обмену на соратников, содержащихся в тюрьмах Израиля. Об этом сказано в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды, опубликованном в ее Telegram-канале.
По его словам, "Бригада Иззэддина аль-Кассама" все еще рассматривает вопрос освобождения заложников.
"Мы вновь подтверждаем, что единственный и очевидный путь к решению этой проблемы — это (заключение) сделки по их полному или частичному обмену", — отметил Убайда.
Он указал, что движение готово обменять заложников на бойцов ХАМАС, палестинских женщин и граждански лиц, которые содержатся в израильских тюрьмах.
До этого придерживающийся ультраправых взглядов министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что до освобождения заложников Израиль должен отправлять в сектор Газа не гуманитарную помощь, а только "сотни тонн взрывчатки военно-воздушных сил".
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.
В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
Операция Армии обороны Израиля получила название "Железные мечи", одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.