В ХАМАС назвали условие освобождения заложников

Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС — группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" — заявило, что может освободить удерживаемых им заложников лишь в рамках сделки по их обмену на соратников, содержащихся в тюрьмах Израиля. Об этом сказано в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды, опубликованном в ее Telegram-канале.

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По его словам, "Бригада Иззэддина аль-Кассама" все еще рассматривает вопрос освобождения заложников.

"Мы вновь подтверждаем, что единственный и очевидный путь к решению этой проблемы — это (заключение) сделки по их полному или частичному обмену", — отметил Убайда.

Он указал, что движение готово обменять заложников на бойцов ХАМАС, палестинских женщин и граждански лиц, которые содержатся в израильских тюрьмах.

До этого придерживающийся ультраправых взглядов министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что до освобождения заложников Израиль должен отправлять в сектор Газа не гуманитарную помощь, а только "сотни тонн взрывчатки военно-воздушных сил".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.