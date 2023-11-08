Азаров заявил, что экономика Украины не готова к вступлению в ЕС

«Критерии требуют, чтобы была конкурентоспособная рыночная экономика. Она у нас в 2013 году не была конкурентной. Поэтому мы и отложили подписание соглашения об ассоциации с ЕС», — сказал он.

И сейчас, по мнению Азарова, в этом плане стало только хуже. Кроме того он указал, что на Украине грубо нарушаются права человека и фундаментальные свободы, которые являются необходимым критерием для вступления в ЕС. В частности, в качестве примера Азаров привел тюремные сроки «за лайки и комментарии в интернете», гонения на церковь и запрет на русский язык. Также он считает, что вступить в ЕС Украина не сможет до полного урегулирования территориального конфликта.