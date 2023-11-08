Госдеп предрек тяжелую зиму для Украины

Генерирующие мощности на Украине существенно сократились в 2022-2023 годах, отметил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт. Он добавил, что предстоящая зима для страны будет непростой, пишет РИА «Новости».

«Предстоящая зима обещает быть для Украины еще более трудной, нежели предыдущая», — предположил чиновник.

Пайатт пояснил, что Вашингтон вместе с союзниками работает над тем, чтобы оказать помощь Киеву в энергетической сфере.

Напомним, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся с 2022 года. Уничтожено и повреждено большое количество объектов.