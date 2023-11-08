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Госдеп: грядущая зима для украинцев будет сложнее предыдущей

Генерирующие мощности на Украине существенно сократились в 2022-2023 годах, отметил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт. Он добавил, что предстоящая зима для страны будет непростой, пишет РИА «Новости».

Госдеп предрек тяжелую зиму для Украины
© РИА Новости

«Предстоящая зима обещает быть для Украины еще более трудной, нежели предыдущая», — предположил чиновник.

Пайатт пояснил, что Вашингтон вместе с союзниками работает над тем, чтобы оказать помощь Киеву в энергетической сфере.

В Киеве признали, что зимой Украине не хватит электричества и тепла

Напомним, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся с 2022 года. Уничтожено и повреждено большое количество объектов.

В частности, повреждения получили 75% украинских ТЭС и 30% ТЭЦ, а также масса электроподстанций с трансформаторами сверхвысокого напряжения. Объекты атомной энергетики не пострадали.

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