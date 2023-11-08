Израильский политик сравнил ХАМАС с гитлеровской Германией

«Это было бы равносильно тому, что, скажем, в январе 1945 года союзники сказали бы Германии: "Знаете что, мы собираемся приостановить войну на несколько дней. Не торопитесь, мы не хотим причинять вред гражданскому населению". И война продолжалась бы и в 1946, и в 1947», — сказал он.