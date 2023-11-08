Кулеба подарил на день рождения премьеру Бельгии флаг из-под Артемовска

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подарил на день рождения премьеру Бельгии Александеру Де Кроо украинский флаг из-под Артемовска (украинское название - Бахмут), расписанный словами благодарности. Фотографию флага Де Кроо опубликовал в соцсети X (бывший Twitter).

"Получил поздравление с днем рождения с фронта под Бахмутом. С Дмитрием Кулебой я обсудил многочисленные реформы, проведенные Украиной для выполнения условий вступления в ЕС. Вопрос о вступлении Украины будет на повестке дня председательства Бельгии (в Совете ЕС с января по июнь 2024 года - прим. ТАСС)", - написал Де Кроо.

На фотографии расписанного на английском языке украинского флага можно прочитать поздравление Де Кроо с днем рождения, которое бельгийский премьер отметил 3 ноября, и "благодарность Бельгии за огромную помощь Украине", а также несколько подписей украинских военных.

Бельгия предоставила Украине партию подводных беспилотников, несколько партий стрелкового оружия и боеприпасов, а также участвует в подготовке летчиков для F-16.

Ранее Еврокомиссия порекомендовала Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в ЕС, если эта страна выполнит несколько условий, в частности по борьбе с коррупцией, к 24 марта 2024 года. Теперь утвердить или отложить эту рекомендацию должны главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. Если рекомендация будет одобрена, начнется согласование мандата для переговоров, которые смогут начаться в течение 2024 года.