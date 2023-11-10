Израиль и ХАМАС договорились обменяться пленными

Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договорённости о взаимном освобождении удерживаемых женщин и детей, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

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«Достигнута договорённость об освобождении палестинских женщин и детей в обмен на 100 женщин и детей, удерживаемых ХАМАС», — говорится в сообщении.

Как утверждал ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прекращения огня в секторе Газа не будет, пока не будут освобождены заложники.