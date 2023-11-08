В Евросоюзе обещают закрыть глаза на ситуацию с русским языком на Украине

Ситуация с русским языком на Украине не станет объектом пристального внимания со стороны Еврокомиссии (ЕК) при оценке готовности Киева к вступлению в Евросоюз, заявил европейский чиновник в Брюсселе на условиях анонимности, передает РИА Новости. Он добавил, что в ЕК, крайне заинтересованы в завершении реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар.

Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских (на Украине. — NEWS.ru.). Я буду предельно ясным: использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание (при оценке выполнения Киевом реформы. — NEWS.ru.), — сообщил источник.

Источник добавил, что в отношении других нацменьшинств Киев следует рекомендациям Венской комиссии, которые касаются государственного языка, СМИ и образования. В частности, Украина адаптирует под них законодательство и ведет диалог.