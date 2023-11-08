Посол ЕС в Киеве назвала условия для переговоров по вступлению Украины в Евросоюз

Украина должна выполнить четыре условия, чтобы начать переговоры по вступлению в Евросоюз. Об этом заявила посол ЕС в Киеве Катарина Матернова украинскому изданию "Общественное".

"Есть еще несколько аспектов реформ, которые необходимо завершить для того, чтобы Совет [ЕС] предоставил так называемый переговорный мандат [Европейской] комиссии", - сказала она.

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По ее словам, необходимо увеличить штат Национального антикоррупционного бюро Украины, внести изменения в закон о декларировании имущества, принять закон о лоббировании в соответствии со стандартами ЕС, выполнить рекомендации Венецианской комиссии по национальным меньшинствам.

"Эти четыре пункта должны быть завершены, и тогда мы получим мандат на переговоры при условии, что Рада откроет переговоры в декабре. И тогда процесс может начаться", - подытожила Матернова.

Матернова ранее вручила украинскому премьеру Денису Шмыгалю официальный отчет ЕК по Украине, в котором комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией, Украиной о приеме в сообщество. Однако, как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении, по всем странам ЕК включила несколько условий, которые они должны выполнить до принятия окончательного решения. Первым из условий для всех стран является усиление борьбы с коррупцией. Фон дер Ляйен сообщила, что при идеальном развитии событий переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года, но сроки их завершения предсказать невозможно, это "процесс, основанный на заслугах".