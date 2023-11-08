Назван самый богатый претендент на пост президента США

Бывший президент США Дональд Трамп занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге самых богатых претендентов на высший государственный пост. Соответствующая информация приводится на сайте издания.

Так, совокупное состояние 16 претендентов оценивается примерно в $4 млрд. В список входит один миллиардер, остальные являются миллионерами.

Состояние Трампа Forbes оценил в $2,6 млрд, на втором месте оказался бизнесмен Вивек Рамасвами с $880 млн. Нынешний президент США Джо Байден занял шестое место с доходом в $10 млн. Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заработала $8 млн.