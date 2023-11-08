Блинкен: США не допустят победу ХАМАС в секторе Газа

Вашингтон не позволит палестинскому движению ХАМАС одержать победу в секторе Газа, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен . Интервью с чиновником размещено на сайте Белого дома.

«Мы не можем допустить, чтобы Газой управлял ХАМАС, потому что это просто приведет к повторению событий 7 октября», — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь отметил, что после завершения конфликта к власти должно будет прийти правительство, которое не будет иметь никакого отношения к движению. Вместе с тем, заметил чиновник, вытеснение палестинцев из сектора Газа исключается.