Семья панд покинула зоопарк в США
Проживающих до сих пор в зоопарке в Вашингтоне панд везут в аэропорт, откуда их отправят в Китай. Об этом сообщает «РИА Новости».
Речь идет о трех взрослых пандах Мэйсян, Тяньтянь и их детеныше Сяо Цицзи. Их уже вывезли с территории зоопарка на трех фургонах FedEX, они направляются в аэропорт Даллес. Там, ориентировочно в 21:00 по московскому времени, панд пересадят на специально выделенный борт Boeing 777F с индивидуальной маркировкой, который доставит их в Китай.
По данным агентства, возле зоопарка были замечены китайские активисты, которые на родном языке выкрикивали «наконец возвращаются домой».
Напомним, что панды являются частью дипломатической стратегии КНР. Пекин охотно дает другим государствам животных, но с сохранением собственности на них и их потомство. Решение о возврате на родину из США панд было принято на фоне разлада в отношениях между странами.