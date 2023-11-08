Семья панд покинула зоопарк в США

Проживающих до сих пор в зоопарке в Вашингтоне панд везут в аэропорт, откуда их отправят в Китай. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Речь идет о трех взрослых пандах Мэйсян, Тяньтянь и их детеныше Сяо Цицзи. Их уже вывезли с территории зоопарка на трех фургонах FedEX, они направляются в аэропорт Даллес. Там, ориентировочно в 21:00 по московскому времени, панд пересадят на специально выделенный борт Boeing 777F с индивидуальной маркировкой, который доставит их в Китай.

По данным агентства, возле зоопарка были замечены китайские активисты, которые на родном языке выкрикивали «наконец возвращаются домой».