Гутерриш оценил вероятность возобновления зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки возможно, но это сложная задача. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Такое заявление Гутерриш сделал во время конференции. При этом генсек подчеркнул, что ООН не бросает попытки восстановить зерновое соглашение.
«Это будет сложно. Мы продолжаем предпринимать усилия», — заявил он.
Напомним, что зерновая сделка прекратила своё существование 17 июля, когда российская сторона отказалась продлевать соглашение. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это решение тем, что в рамках сделки систематически не исполнялись условия, установленные Москвой.
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