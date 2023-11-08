Гутерриш оценил вероятность возобновления зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки возможно, но это сложная задача. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Такое заявление Гутерриш сделал во время конференции. При этом генсек подчеркнул, что ООН не бросает попытки восстановить зерновое соглашение.

«Это будет сложно. Мы продолжаем предпринимать усилия», — заявил он.