Китай бросает вызов США: настало время Поднебесной править миром

Самым примечательным итогом заседания глав МИД «Большой семерки» в Токио стали не ритуальные угрозы в адрес России, а утечка информации о намеченной на 15 ноября встрече лидеров Китая и США на полях форума АТЭС в Сан-Франциско.

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В нынешней обстановке увязания США в двух войнах сразу и приближающейся американской президентской гонки такая встреча, пусть и в ограниченном формате, куда важнее для Байдена, чем для его китайского коллеги. Не случайно янки добивались ее примерно год. И лишь после недавнего визита в США министра иностранных дел Китая Ван И и его трехдневных переговоров были согласованы сроки прилета председателя Си за океан в рамках работы сессии АТЭС.

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Январь может изменить Тайвань

Примечательно, что среди 21 страны — члена АТЭС, являющих собой не организацию, но скорее площадку для многосторонних контактов, фигурируют и КНР, и Тайвань. А чудный остров был и остается основным камнем преткновения в отношениях двух сверхдержав. Тем более что времени для исторического компромисса остается все меньше. В январе на Тайване пройдут президентские выборы, и к власти могут вернуться гоминдановцы, сторонники мирного сближения с континентальным Китаем вплоть до объединения по гонконгской формуле.

Естественно, такой порядок вещей мало устраивает Вашингтон, где многие политики видят как раз в Китае главную угрозу американской гегемонии в мире. США предприняли в своем излюбленном стиле немало усилий по нагнетанию напряженности у границ Китая — перевооружение Японии, увеличение американских военных объектов на Филиппинах, попытки стимулировать антикитайские страхи во Вьетнаме.

Но Пекин на откровенные провокации типа поставок вооружений нынешнему режиму в Тайбее не ведется. И спокойно ставит своею целью создание к 2027 самой передовой армии. Эту дату многие политики рассматривают как возможный срок присоединения Тайваня военным путем. Вряд ли и на запланированной встрече случится какой-то тайваньский прорыв. Притом, что США подтвердят свою приверженность на словах политике одного Китая. Но учитывая, что тот же Дональд Трамп видел в лице Китая главную угрозу для США, то и Байдену нельзя показать слабину в таком вопросе.

Китай уже не просто мировая мастерская

Не так давно за океаном придумали и стали активно продвигать формулу сотрудничества с Китаем на уровне симбиоза, которому даже придумали название Chimerica, объединив слова China и America. Chimerica подразумевает сохранение политического подчинения Пекина американским мировым сценариям. Но в последнее время Пекин, выказавший себя сторонником многополярного мира, вступил в противоречие со многими американскими внешнеполитическими нарративами.

Классический пример — конфликт на Украине. Китай не просто огласил собственные миротворческие инициативы, но в моральном плане встал на сторону России.

Не помогли и экономические рестрикции гегемона, который ввел ограничения на поставки в Китай тех же чипов последнего поколения и некоторых технологий. А заодно дал сигнал к переводу ряда предприятий из Китая во Вьетнам и даже Индию. Поднебесная ответила сокращением поставок критически важных для современной электроники редкоземельных элементов.

Но в широкомасштабной экономической войне никто из партнеров-соперников не заинтересован. Тем более что перевод ряда предприятий из Китая эффекта не дал: не те трудовые ресурсы. Даже при условии роста стоимости рабочей силы в самом Китае.

Сколько стоит Украина

Тем не менее Байдену кровь из носа необходимо будет получить доказательства того, что он добился важных уступок от Пекина. Простой констатации того, что многие китайские концерны, активно работающие с США, соблюдают введенные против России санкции, уже явно недостаточно.

И в Вашингтоне, и в Киеве видят в Китае силу, которую можно использовать для давления на Россию в целях принятия шагов, выгодных противникам Москвы. Речь могла бы пойти о поддержке Пекином идеи прекращения огня и временного замораживания конфликта. Вот только однозначная поддержка Соединенными Штатами геноцида палестинцев ставит Китай перед нелегким выбором.