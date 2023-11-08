В Газе из-под обломков мечети спасли младенца
Спасатели в Газе вытащили новорожденного ребенка из-под обломков мечети, разрушенной во время израильских авиаударов. Неизвестно, жива ли его семья или нет, пишет британская газета Metro.
Мальчика, которому, как полагают, был день или два от роду, под интенсивным обстрелом срочно доставили в больницу Аль-Шифа, самую крупную в секторе Газа.
Местонахождение семьи малыша, живы они или мертвы, остается неизвестным. Такая же ситуация складывается со многими другими детьми в анклаве, пояснил заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных доктор Нассер Бюльбюль.
По его словам, беременные женщины, живущие в состоянии террора по мере усиления израильских бомбардировок вокруг них, несут на себе основную тяжесть конфликта.
По данным Фонда ООН в области народонаселения в Палестине, в секторе Газа насчитывается 50 тысяч будущих мам, которые не могут получить базовые медицинские услуги.
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что более 180 из них рожают каждый день. По меньшей мере, 15% из них, вероятно, будут страдать от осложнений, связанных с беременностью или родами, и нуждаются в дополнительной медицинской помощи.