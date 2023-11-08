В Газе из-под обломков мечети спасли младенца

Спасатели в Газе вытащили новорожденного ребенка из-под обломков мечети, разрушенной во время израильских авиаударов. Неизвестно, жива ли его семья или нет, пишет британская газета Metro.

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Мальчика, которому, как полагают, был день или два от роду, под интенсивным обстрелом срочно доставили в больницу Аль-Шифа, самую крупную в секторе Газа.

Местонахождение семьи малыша, живы они или мертвы, остается неизвестным. Такая же ситуация складывается со многими другими детьми в анклаве, пояснил заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных доктор Нассер Бюльбюль.

По его словам, беременные женщины, живущие в состоянии террора по мере усиления израильских бомбардировок вокруг них, несут на себе основную тяжесть конфликта.

По данным Фонда ООН в области народонаселения в Палестине, в секторе Газа насчитывается 50 тысяч будущих мам, которые не могут получить базовые медицинские услуги.