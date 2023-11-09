На Украине в монастырь УПЦ без объяснения причины пришли силовики

На Украине силовики пришли в Вознесенский Банченский монастырь, который принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает издание Страна.ua в Telegram.

«Военные с автоматами, Служба безопасности Украины (СБУ) напали на нас как на бандитов, перепугали детей», — рассказал митрополит Лонгин.

Собравшиеся священники и прихожане не пустили их внутрь. Уточняется, что силовики не назвали причин своего визита и не предоставили документов о праве на проверку монастыря.