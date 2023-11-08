Кличко заявил, что Украина не справилась с финансированием ВСУ

«Забрав у городов и селений военный НДФЛ, Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление. Это при том, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев – 60%. И все города также дополнительно направляют в помощь защитникам средства из бюджетов общин», — написал он.