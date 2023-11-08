Кличко заявил, что Украина не справилась с финансированием ВСУ
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти не справились с финансированием ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом Кличко прокомментировал принятие Верховной радой законопроекта о перенаправлении НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны.
«Забрав у городов и селений военный НДФЛ, Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление. Это при том, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев – 60%. И все города также дополнительно направляют в помощь защитникам средства из бюджетов общин», — написал он.
Кличко также добавил, что это решение особенно сильно ударит по маленьким городам, в которых военный НДФЛ составляет весомую часть от общего бюджета.
Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, предполагающий перенаправление НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны.