Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) могут начаться уже в этом году. Такое решение желает услышать руководство страны, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

По его словам, рекомендация Еврокомиссии начать переговоры имеет ключевое значение для принятия лидерами ЕС в декабре соответствующего решения.

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«Благодарим европейских партнеров за высокую оценку реформ», — написал он.

Он пообещал, что Киев не будет останавливаться на достигнутом. Правительство страны останется приверженным трансформации государства, чтобы, по его словам, Украина была равным, сильным и полноправным членом Европейского Союза.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе. Об этом стало известно в среду, 8 ноября.

— Комиссия рекомендует совету начать переговоры о вступлении с Украиной <...> и Молдавией, — следует из официального документа Еврокомиссии.

Отмечается, что для вступления в Евросоюз Украина должна окончить переговоры по реформированию экономической, политической, общественной и культурной жизни страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что мандат Совета Евросоюза на переговоры о приеме Украины может быть выдан к концу марта, передает ТАСС.

Ранее источники Reuters сообщали, что отчет Европейской комиссии о достижениях Украины в вопросе европейской интеграции появится 8 ноября. По данным СМИ, Киев получит положительную рекомендацию, однако лишь при выполнении некоторых дополнительных условий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Европейской комиссии рекомендовать начать переговоры с Киевом о членстве страны в Евросоюзе является «правильным шагом». Соответствующее заявление глава государства сделал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, украинское государство должно быть в ЕС.

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«Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы соблюдаем свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем», — сказал Зеленский.

Киеву не стоит мечтать о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) без эксгумации останков поляков с мест массовых захоронений. Такую принципиальную претензию для присоединения к Евросоюзу Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.

Киеву не стоит мечтать о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) без эксгумации останков поляков с мест массовых захоронений. Такую принципиальную претензию для присоединения к Евросоюзу назвал замглавы МИД Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.

«Без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной. Если мы хотим заключить союз со страной, с которой у нас есть серьезный спор, спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать», — указал дипломат.

В конце октября в Тернопольской области Украины в бывшем селе Пужники было найдено массовое захоронение жертв Волынской резни. Украинским властям уже направлен запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.

Волынская резня происходила в 1940-х годах на территории Западной Украины. По приказу Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) уничтожались этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области.

В Польше призывали президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед польским народом за Волынскую резню, однако тот отказался.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление МИД Польши о том, что Украина не войдёт в ЕС без эксгумации останков поляков.

«Без эксгумации в ЕС давно никто не входит», — написала она в Telegram.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что ожидает положительной оценки от Европейской комиссии по готовности Украины начать переговоры по вступлению в Европейский союз (ЕС), однако подчеркнул, что дальнейшие дискуссии среди глав государств объединения будут сложными. Об этом сообщает LRT.

С его точки зрения, визит в Киев главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен говорит о решении в пользу членства Украины. Скорее всего, она не поехала бы с плохими новостями, подчеркнул Ландсбергис.

Однако дальнейшие шаги должны быть одобрены Советом руководителей ЕС, напомнил глава МИД Литвы.

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«Дискуссия там будет очень сложной. Европейский Союз был парализован по многим вопросам почти год», — сказал Ландсбергис.

До этого агентство Bloomberg писало, что ожидает положительного результата для Киева, но с вынесением определенных условий.

ЕК, вероятно, порекомендует государствам — членам ЕС начать официальные переговоры после завершения реформ и принятия законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, а также «деолигархизации» и лоббировании, пишет агентство со ссылкой на источники.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату расширения Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я уверена, что Молдавия быстро продвинется на своем пути в ЕС. Ее усилия впечатляют. Но поскольку мы говорим, что членство в ЕС — это процесс, основанный, в первую очередь, на заслугах, не стоит ориентироваться на 2030 год», — сказала она.

Ранее глава ЕК исключила поблажки для приема Украины в ЕС. По ее словам, ни для одной страны-кандидата на вступление в ЕС не будет никаких поблажек для приема в организацию, решение об этом будет принято европейскими властями лишь на основании прогресса выполнения критериев ЕС.