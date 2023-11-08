На Украине назвали основную версию гибели помощника Залужного

В деле о гибели Геннадия Частякова, помощника главкома ВСУ Валерия Залужного, основной является версия о неосторожном обращении с боеприпасами. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

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Ранее в СМИ появились публикации о гибели Частякова в результате неосторожного обращения с гранатой. Журналисты также сообщали о тяжелом ранении, полученном сыном офицера.

«Сотрудники ГБР сейчас рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника Главнокомандующего ВС Украины», — подчеркнули в ведомстве.