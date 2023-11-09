В Днепре произошел взрыв после объявления воздушной тревоги

По информации Telegram-канала ТСН, в Днепропетровске произошел взрыв. Перед этим в городе звучала воздушная тревога. "В Днепре раздался взрыв во время воздушной тревоги", — говорится в сообщении телеканал.

© Shutterstock

7 ноября в Запорожье произошла серия взрывов. 5 ноября в Херсоне четырежды за сутки произошли взрывы Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.