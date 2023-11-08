В Грузии оценили перспективы вступления страны в Европейский Союз

Грузии нужно будет проделать много работы в ближайшие годы, чтобы добиться окончательной цели и стать полноправным членом Европейского Союза. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.

«Нашей конечной целью является, конечно же, полная интеграция в ЕС, полноправное членство в Евросоюзе, на что потребуется намного больше усилий. Это длительный процесс», — подчеркнул грузинский премьер.

По его словам, подготовку и вхождение Грузии в Евросоюз не осуществить за короткий срок.

«Это многолетний процесс, который требует консолидации нашего народа, эффективного правления нашего правительства, власти и продолжения реформ, которые мы осуществляем последние 11 лет», — добавил Гарибашвили.