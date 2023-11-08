Сербию призвали «приложить больше усилий» по вопросу Косово

«Сербия остается задействованной в диалоге о нормализации отношений с Косово под эгидой ЕС, но должна продемонстрировать более серьезную приверженность, приложить больше усилий и пойти на компромиссы, чтобы подтолкнуть процесс нормализации отношений с Косово вперед. Сербия должна поддержать приверженность диалогу и приступить к полному выполнению предыдущих соглашений в диалоге и Соглашения о пути к нормализации отношений и приложения по его реализации», — сказано в документе.