Сербию призвали «приложить больше усилий» по вопросу Косово
Еврокомиссия (ЕК) опубликовала ежегодный доклад о прогрессе на пути евроинтеграции стран в Западных Балканах. В этом докладе ЕК обратилась к властям Сербии с призывом «приложить больше усилий» и пойти на компромиссы по вопросу самопровозглашённого Косово. Об этом сообщает РИА «Новости».
В документе также указано, что Сербия идёт по пути выстраивания хороших двусторонних отношений со своими соседями, однако власти страны должны приложить больше усилий для нормализации отношений с Косово.
«Сербия остается задействованной в диалоге о нормализации отношений с Косово под эгидой ЕС, но должна продемонстрировать более серьезную приверженность, приложить больше усилий и пойти на компромиссы, чтобы подтолкнуть процесс нормализации отношений с Косово вперед. Сербия должна поддержать приверженность диалогу и приступить к полному выполнению предыдущих соглашений в диалоге и Соглашения о пути к нормализации отношений и приложения по его реализации», — сказано в документе.
В ЕК также добавили, что за последний год в отношениях Белграда и Приштины произошло несколько серьёзных кризисов. Исходя из этого, ЕК призвала как можно быстрее провести муниципальные выборы на севере Косово, чтобы сформировать в регионе местные органов власти.
«От Сербии ожидается, что в приоритетном порядке она увеличит свою согласованность с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, включая ограничительные меры ЕС и воздержится от действий, противоречащих позиции ЕС во внешней политике», — добавили в Еврокомиссии.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не собирается «отказываться от европейского пути».