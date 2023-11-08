Зеленский отреагировал на решение ЕК о переговорах с Украиной о членстве в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Европейской комиссии рекомендовать начать переговоры с Киевом о членстве страны в Евросоюзе является «правильным шагом». Соответствующее заявление глава государства сделал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, украинское государство должно быть в ЕС.

«Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы соблюдаем свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем», — сказал Зеленский.

8 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Киев станет полноправным членом Европейского союза (ЕС), то будет для объединения активом, а не обузой.

В этот же день Еврокомиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС.

Высший орган исполнительной власти ЕС также принял ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии – продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».