Бербок заявила о невозможности решения ближневосточного конфликта "за спиной палестинцев"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не может быть никакого решения палестино-израильского конфликта "за спиной палестинцев". Об этом она заявила в Токио по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7).

"Нам нужны разумные решения того, как и кто может управлять сектором Газа в будущем. И нам нужны практические шаги на пути к решению проблемы на основе двух государств, даже если это может быть очень далеко", - приводит слова Бербок агентство DPA.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ предупредила, что "не должно быть никакого решения за спиной палестинцев". Эту концепцию, по ее словам, необходимо рассматривать с пониманием того, что в будущем народы Израиля и Палестины будут иметь право жить в мире и безопасности.