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На Украине один из министров подал заявление об отставке

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт подал заявление об отставке. Об этом в сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

На Украине один из министров подал заявление об отставке
©  Sergei CHUZAVKOV / European Union / Wikimedia

Спикер парламента уточнил, что рассмотрение обращения министра пройдет в ближайшее время.

Ранее украинский депутат Владимир Арьев сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Позже он опроверг свое же заявление.

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