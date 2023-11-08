На Украине один из министров подал заявление об отставке

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт подал заявление об отставке. Об этом в сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).