В Германии предложили план по борьбе с радикальным исламизмом

В Союзе полицейских Германии предложили план по борьбе с радикальным исламизмом. Как сообщает Bild, председатель союза Райнер Вендт считает, что правоохранителям необходимо снова «исправить гигантские политические провалы» и справиться с «исламистской угрозой в стране».

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Вендт подчеркнул, что ежедневно в Германию незаконно приезжает все больше людей, которые «пропагандируют насилие в отношении евреев и придерживаются радикальных исламистских взглядов». В союзе считают, что для борьбы с радикальным исламизмом необходимо прекратить финансирование организаций исламистского толка, а приверженность демократическому порядку должна быть основанием для получения разрешения на ту или иную деятельность.

Кроме того, полицию следует наделить широкими превентивными полномочиями, которые бы помогли выявлять радикальных исламистов. Федеральной полиции также следует предоставить возможность депортировать их.