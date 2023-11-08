ТАСС: киевляне начали массово увольняться из-за мобилизации
Киевские военкоматы обязали городские предприятия подать списки работников-мужчин в возрасте до 60 лет, чтобы поставить их на учет для мобилизации. Жители Киева рассказали ТАСС, что из-за этого в городе начались массовые увольнения.
Один из собеседников ТАСС заявил, что несколько дней назад его компания получила документ, обязывающий всех сотрудников до 60 лет заполнить форму для постановки на воинский учет.
Источник агентства отметил, что до этого в городе также были случаи мобилизации мужчин старше 50 лет. Другой собеседник рассказал, что в некоторых компаниях мужчины начали массово увольняться.
Верховная рада ранее продлила военное положение в стране и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 14 февраля 2024 года.
Во второй половине октября очевидцы рассказали ТАСС, что в Киеве появились мобильные блокпосты для раздачи повесток в армию. По их словам, блокпосты установили в Шевченковском и других районах, а также у железнодорожного вокзала. На подъезде к проспекту Победы блокпосты перекрывали улицы в обе стороны, военные там «выписывали повестки всем подряд».