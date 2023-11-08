В ХАМАС ответили, кто составляет списки на эвакуацию из сектора Газа

Палестинское движение ХАМАС не препятствует выезду обладателей иностранных паспортов с территории сектора Газа, однако списки на выезд готовят Израиль и США. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Басем Наим.

По его словам, списки после пересылают в Египет, который уже передает их в МИД — ведомство публикует их на официальном сайте. Наим подчеркнул, что ХАМАС не играет никакой роли в этом процессе и не имеет полномочий формировать списки тех, кому разрешено покинуть сектор.

Напомним, что во вторник, 7 ноября, агентство со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что к началу эвакуации из сектора Газа россиян и граждан СНГ все готово, однако нет согласия Израиля. В опубликованном сегодня, 8 ноября, списке граждан на эвакуацию россиян снова не оказалось.