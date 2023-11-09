Названы главные страхи россиян в 2023 году

Каждый второй россиянин (54 процента опрошенных) придерживается оптимистичных взглядов на свое ближайшее будущее. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни» и группы компаний BestDoctor. Они также выяснили, какие главные страхи испытывают россияне в 2023 году и как с ними справляются. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

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Опрос более 1200 респондентов показал, что главный страх россиян в текущем году — тяжелая болезнь. Об этом рассказали 48 процентов опрошенных. Падения доходов боятся 38 процентов россиян, 6 процентов пугает возможность потери работы, еще 5 процентов боятся несчастного случая с домом или квартирой.

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Каждый второй придерживается оптимистичных взглядов на свое ближайшее будущее. Так ответили 54 процента опрошенных. 19 процентов надеются на баланс между хорошими и плохими событиями, а 14 процентов допускают пессимистичный сценарий. При этом каждый десятый опрошенный не готов делать прогнозы относительно ближайшего будущего.

Самый распространенный способ справиться со своими страхами — провести время с семьей, родственниками и друзьями. Так считают 49 процентов опрошенных. Треть россиян спасаются трудоголизмом, 10 процентов принимают успокоительные или посещают психолога, еще 8 активно занимаются спортом, чтобы не думать о плохом.

Чувствовать себя увереннее и спокойнее россиянам помогают стабильный заработок (71 процент), пассивный доход или подработка (24 процента), страховки, которые защищают имущество и жизнь (4 процента).

Больше всего при выборе финансовых и страховых услуг россиян пугает выбор ненадежного финансового и страхового партнера. Так ответили 62 процента респондентов. 19 процентов бояться столкнуться с мошенниками среди банков, МФО или страховых компаний. Почти 20 процентов опасаются переплат и невыгодных процентных ставок. 10 процентов сомневаются в своем выборе, потому что боятся упустить потенциальную выгоду. 7 процентов остерегаются отказов в одобрении кредитов или получении страховых выплат.