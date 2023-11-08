Рада в девятый раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине

Верховная рада приняла внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток - до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал законы об указах о продолжении действия военного положения и общей мобилизации. <...> С 16 ноября 2023 года на 90 дней. Соответственно, до 14 февраля 2024 года", - написал он в своем Telegram-канале.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены в стране 24 февраля 2022 года. Это продление стало девятым. В предыдущий раз оно сделало невозможным проведение парламентских выборов, которые должны были состояться в конце октября.