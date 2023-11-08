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Блинкен отверг возврат к статус-кво в секторе Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возвращения к статус-кво, который был до нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль, не будет. Об этом он сказал на встрече глав МИД стран «Группы семи» (G7), его цитирует РИА Новости.

Блинкен отверг возврат к статус-кво в секторе Газа
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«Больше не может быть возвращения к статус-кво, который был до 7 октября, когда Газа могла быть использована как платформа для проведения ужасающих террористических атак», — считает Блинкен.

Госсекретарь США также призвал при разрешении палестино-израильского конфликта учесть желание палестинцев обрести свое государство и «решать свое будущее».

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты согласны с тем, что ситуация не вернется к тому статус-кво, который существовал до 7 октября.

«Израиль и регион должны быть в безопасности, а сектор Газа больше не должен быть базой для совершения терактов против Израиля или кого-либо еще», — подчеркнул он.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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