Американист оценил решение Комитета Палаты представителей США по передаче активов РФ Украине
Американист Владимир Васильев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение Комитета Палаты представителей США по передаче активов РФ Украине.
Ранее В США комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса поддержал проект закона о передаче Киеву активов России. Согласно итогам голосования, комитет одобрил документ с результатом 40 голосов "за". Два законодателя высказались против. Как следует из законопроекта, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Центробанка России или других иностранных активов Москвы.
Решение комитета пока что является "рекомендацией", отметил эксперт.
Аналогичный законопроект с лета "гуляет" по Сенату США, и он предусматривает разморозку средств [РФ] и их передачу Украине после окончания военного конфликта, то есть на восстановление Украины. Но если говорить о перспективах [законопроекта], то следует отметить, что в Америке существует и та точка зрения (ее высказывали многие юристы), согласно которой США в соответствии с нормами международного права не могут передавать эти замороженные активы другим странам. Данный вопрос там дебатируется, что лишний раз показывает неоднозначность ситуации.Владимир ВасильевГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН
Эксперт вместе с тем высказался о политических составляющих вынесенного Комитетом палаты представителей США решения.
"Во-первых, это может быть псевдосигнал Киеву о том, чтобы он на фоне двухпартийного согласия, несмотря на издержки, дальше продолжал военные действия в расчете на то, что после них будут компенсированы потери, понесенные украинской экономикой. Это сигнал о том, что Киев может на это рассчитывать, тем более цифры на этот счет "гуляют" разные. Но здесь есть и второй аспект, который также важен. В администрации [президента США] постоянно говорят о том, что из соображений национальной безопасности она должна помогать Украине за счет американских налогоплательщиков, а отказ в выдаче этих денег, мол, является пособничеством противникам Соединенных Штатов. То есть в данном случае имеется ввиду Россия. И здесь противники администрации дают ясно понять, что средства есть, но это не средства американских налогоплательщиков, а замороженные средства РФ. Мол, пожалуйста, можете их использовать, как захотите - в экономической, гуманитарной или в военной сфере, в текущем моменте или в будущем", — сказал специалист, подчеркнув, что ранее Палата представителей США одобрила помощь Израилю на 14 млрд долларов за счет сокращения бюджета налоговой службы США, а не за счет дефицита федерального бюджета.
Васильев напомнил, что в конечном итоге законопроект о передаче активов РФ Киеву должен быть подписан президентом США Джо Байденом.
"Однако, учитывая последние разногласия с Конгрессом, которые при этом не имеют большого отношения к существу проблемы, не исключено, что Байден может не подписать этот законопроект или наложить на него вето.<...> В последнее время противоречия между Палатой представителей и Белым домом порой имеют институциональный характер. Они связаны с внутренними разборками, и сейчас Белый дом заинтересован в том, чтобы дезавуировать [спикера Палаты представителей Конгресса США] Майка Джонсона, заявив, что все законопроекты, выходящие из Палаты представителей не имеют больших перспектив", — подчеркнул Васильев.
Главы МИД стран "Большой семерки" ранее заявили, что российские активы в государствах G7 останутся замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб Украине.