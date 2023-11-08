"Во-первых, это может быть псевдосигнал Киеву о том, чтобы он на фоне двухпартийного согласия, несмотря на издержки, дальше продолжал военные действия в расчете на то, что после них будут компенсированы потери, понесенные украинской экономикой. Это сигнал о том, что Киев может на это рассчитывать, тем более цифры на этот счет "гуляют" разные. Но здесь есть и второй аспект, который также важен. В администрации [президента США] постоянно говорят о том, что из соображений национальной безопасности она должна помогать Украине за счет американских налогоплательщиков, а отказ в выдаче этих денег, мол, является пособничеством противникам Соединенных Штатов. То есть в данном случае имеется ввиду Россия. И здесь противники администрации дают ясно понять, что средства есть, но это не средства американских налогоплательщиков, а замороженные средства РФ. Мол, пожалуйста, можете их использовать, как захотите - в экономической, гуманитарной или в военной сфере, в текущем моменте или в будущем", — сказал специалист, подчеркнув, что ранее Палата представителей США одобрила помощь Израилю на 14 млрд долларов за счет сокращения бюджета налоговой службы США, а не за счет дефицита федерального бюджета.