США выступает за объединение Газы и Западного берега под управлением Палестины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает за объединение Газы и Западного берега под управлением Палестины.

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Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны также работать над утвердительными элементами для прочного мира», — сказал он.

По словам Блинкена, они должны подразумевать палестинские голоса и желания в центре пост-конфликтного управления Газой, а также включать палестинское управление и объединение Газы с Западным берегом под управлением Палестины.

Ранее премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне заявил, что его страна будет рассматривать любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега Иордана как объявление войны.