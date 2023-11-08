G7 поддерживает Японию в вопросе сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Страны Группы семи (G7) поддерживают решение Японии по сбросу воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" и высоко ценят прозрачность и научную обоснованность в этом вопросе. Об этом заявила японский министр иностранных дел Ёко Камикава на пресс-конференции по итогам состоявшихся в Токио переговоров глав внешнеполитических ведомств "семерки".

"Страны G7 вновь поддержали решение Японии осуществить слив воды, высоко оценив прозрачность и научную обоснованность этого процесса, а также подтвердив его безопасность в соответствии с результатами наблюдений", - заявила Камикава.

2 ноября компания Tokyo Electric Power, оператор АЭС "Фукусима-1", объявила, что приступила к сбросу в океан третьей партии воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции. Решение Токио о сбросе воды в океан вызвало реакцию некоторых стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа, когда начался первый этап сброса воды, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.