Киеву не стоит мечтать о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) без эксгумации останков поляков с мест массовых захоронений. Такую принципиальную претензию для присоединения к Евросоюзу назвал замглавы МИД Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET. Lenta.ru

По его словам, западным странам будет проблематично сотрудничать с Киевом до тех пор, пока данный спор остается неразрешенным. "Без решения этого вопроса — и многие украинцы это уже тоже осознают — Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной", — заявил Павел Яблонский. Вечерняя Москва