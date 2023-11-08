Патрушев назвал условие нормализации отношений между Баку и Ереваном

Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном возможно при условии, что в конфликт перестанет вмешиваться Запад, заявил на встрече в Москве с коллегами по СНГ секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, пока усилия западной стороны привели только к усугублению обстановки.

Практика показывает, что это возможно исключительно при условии невмешательства внерегиональных сил. Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий, — отметил Патрушев.

Он добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы ситуация в регионе Южного Кавказа стабилизировалась. Это, продолжил Патрушев, позволит создать условия для развития региона и укрепить сотрудничество между странами.

Для достижения этих целей Москва предпринимает комплексные шаги по нормализации отношений Баку и Еревана, уточнил секретарь Совбеза РФ. Так, Россия контактирует с обеими сторонами для подготовки мирного договора.