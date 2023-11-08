Стало известно о разработке ЦРУ и ЦАХАЛ плана по освобождению заложников

ЦРУ совместно с израильской разведкой разрабатывает план по спасению заложников ХАМАС, сообщил CNN представитель армии обороны страны (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. По его словам, это обсуждалось на встрече директора ЦРУ Уильяма Бернса с начальником генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

ЦРУ работает с израильской разведкой над планами по спасению сотен заложников ХАМАС, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что огонь в секторе Газа не прекратится, пока не освободят всех заложников. Он подчеркнул, что также до этого момента «не будет ввоза топлива». Кроме того, рабочим из сектора Газа не дадут разрешения на въезд, отметил министр.

До этого Нетаньяху уже сообщал, что Израиль согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа только при освобождении пленных. Он отметил, что сейчас израильская армия действует в полную силу, Тель-Авив выступает против передачи топлива и финансовой помощи палестинскому анклаву. Согласно данным представителей ХАМАС, в секторе Газа на сегодняшний день находятся порядка 200–250 пленных.