«Известия»: война Израиля и ХАМАС ведет США к политической катастрофе

До 7 октября главным поводом для споров американских политиков была поддержка Украины, но война Израиля и палестинского движения ХАМАС все изменила, пишут «Известия». Большинство республиканцев немедленно заявили о полной поддержке Израиля, а среди демократов произошел «полноценный раскол».

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Как отмечают «Известия», жесткая позиция президента США Джо Байдена сделала невозможными переговоры с ХАМАС, поэтому многие однопартийцы-демократы раскритиковали Байдена. Группа конгрессменов во главе с Александрией Окасио-Кортес обвинила Израиль в военных преступлениях.

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«Известия» подчеркивают, что тезис об исключительной роли Израиля содержится в учениях некоторых протестантских конфессий, в основном у евангелистов, на которых приходится 24-37 процентов американских верующих (многие из них — республиканцы).

Газета отмечает: новый спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон подчеркивал, что особая связь между Израилем и США «выходит за рамки политики и дипломатии».

«Как христианин я знаю — и все мы верим — что Библия очень ясно учит: мы должны стоять на стороне Израиля и Бог благословит народ, благословляющий Израиль», — отмечал политик.

При этом американские евреи в основном придерживаются либеральных, а иногда и крайне левых взглядов, подчеркивают «Известия». Именно американские евреи организовали антивоенные митинги в Вашингтоне и акции в поддержку палестинцев в университетских кампусах.

Еще одним фактором, влияющим на реакцию США на конфликт, «Известия» назвали военно-промышленное лобби, которое также играет важную роль в украинском и тайваньском кризисах. По данным газеты, за неделю до атаки ХАМАС котировки компаний Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumann были на годовом минимуме, но через несколько дней после начала войны они выросли на 11-15 процентов.

В результате администрация Байдена, как и в случае с украинском кризисом, оказалась в опасной ситуации. Любое действие в поддержку Израиля усилило бы внутрипартийное расслоение, а пропалестинское решение грозило бы Байдену импичментом, заявил эксперт из НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«На фоне очень жесткой риторики республиканцев для Байдена все, что не является безоговорочной поддержкой Израиля, будет равнозначно политической катастрофе и абсолютно неприемлемо», — подчеркнул он.

The New York Times ранее рассказала, что мнение Байдена по палестино-израильскому конфликту резко изменилось за последние несколько недель. Хотя президент США продолжает заявлять о поддержке Израиля, он сам и его соратники стали более критично относиться к действиям Израиля в Газе.