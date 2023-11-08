Киргизия и Таджикистан согласовали еще 17 км границы

Представители Киргизии и Таджикистана согласовали еще более 17 км общей границы. Об этом сообщила пресс-служба киргизского правительства.

"В городе Бустон Согдийской области Таджикистана 1-8 ноября состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. Топографические рабочие группы согласовали 17,98 км кыргызско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на киргизской территории.

Протяженность границы двух республик составляет свыше 970 км. В настоящее время согласовали более двух третей линии прохождения рубежа.